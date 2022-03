x x

LIMBIATE – Domenica 13 marzo alle 16, al Teatro Comunale di via Valsugana a Limbiate, prosegue la “Rassegna Kids 2022” con uno spettacolo capace di far sognare bambini e genitori. Con la poetica tecnica del teatro disegnato, andrà in scena “Il circo delle Nuvole” di Gek Tessaro: la favola del Signor Giuliano, un uomo che vorrebbe comprare ogni cosa, ma si rende conto che non tutto si può acquistare. La biglietteria (sia in Comune che online su www.vivaticket.com) è aperta per la prevendita dei biglietti per questo show dedicato soprattutto ai bambini.

