SARONNO – Dal tavolo dei sindaco convocato dall’Asst Valle Olona su input del consigliere regionale Emanuele Monti arrivano novità per l’ospedale di piazzale Borella e in particolare per il pronto soccorso.

Un allarme era stato lanciato dal primo cittadino Augusto Airoldi che parlando delle difficoltà di personale che il reparto di trova ad affrontare era stata paventata una chiusura notturna del servizio. Un’ipotesi seccamente smentita da Eugenio Porfido direttore generale dell’azienda ospedaliera che l’aveva bollata come “un’ingiustificata voce di corridoio”.

Ieri Emanuele Monti in una nota in cui ha riassunto gli aspetti salienti dell’incontro ha confermato ufficialmente come non ci sia in programma da parte di Regione Lombardia o dell’azienda ospedaliera un ridimensionamento del pronto soccorso. Anzi nel reparto dove recentemente è arrivato un nuovo primario “è in fase di predisposizione un ampliamento delle fasce orarie fast track per ridurre l’affollamento e velocizzare i tempi d’attesa”.

Non solo: sfruttando la tregua concessa dalla pandemia di cui spesso il presidio ospedaliero con il suo pronto soccorso è stato avamposto in molti momenti si sta lavorando per creare una postazione infermieristica e medica di Areu 24/24 ore.

