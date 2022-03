x x

SARONNO – E’ tempo di raccogliere nuovamente importanti risultati e di fare il punto sulla prima parte della stagione anche per il settore master della Rari Nantes Saronno.

Da settembre, la quasi totalità della squadra è tornata ad allenarsi dopo il difficile periodo del primo lockdown e, in seguito, dei lunghi mesi di chiusura dell’impianto saronnese.

Pur non avendo mai interrotto l’attività, infatti, la scorsa stagione solo una parte della squadra master si è allenata con regolarità a Legnano. Nel mese di giugno 2021 molti hanno ricominciato a nuotare, ma è solo nello scorso settembre che la maggior parte degli atleti tesserati ha ripreso l’attività in pieno.

Con la stagione 21/22 sono riprese anche le gare e finalmente anche per i nuotatori over 25 e under 100 è stato possibile tornare a sfidarsi in vasca. In questi due anni sono mancate le occasioni di incontro e di condivisione all’insegna dello sport e, nonostante le restrizioni di questi mesi, si è potuto tornare ad assaporare un po’ di spirito competitivo.

Dopo la positiva edizione del trofeo master di casa, vissuta prevalentemente come organizzatori, i master RNS, hanno successivamente partecipato alla prima gara di squadra al 18^ Trofeo master “Città di Tortona” il 19 dicembre conquistando il primo posto.

A febbraio si sono svolti i campionati regionali master, con una formula non particolarmente agevole per le iscrizioni, con una finestra di tempo ristretta e a diverse settimane in anticipo dall’evento. Nonostante le limitazioni, i nuotatori saronnesi hanno conquistato 20 ori, 14 argenti e 10 bronzi individuali, classificandosi al 4^ posto nella classifica regionale a squadre.

Inoltre, come risultato di rilievo, l’inossidabile Velleda Cernich classe 1942 ha migliorato il proprio primato personale ritoccando il record italiano sui 200 rana nella categoria M85 con il tempo di 4’ 31.76

Grande soddisfazione da parte dell’allenatore responsabile del settore Massimo Brigo, di tutti gli allenatori e della dirigenza della società, che vedono nel settore master una conferma del lavoro svolto in questi anni, nonostante le tante difficoltà vissute. Non mancheranno nei prossimi mesi, altri eventi e gare importanti per assaporare ancora grandi emozioni di squadra.