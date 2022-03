x x

SARONNO – “Non ci muoviamo con slogan da social ma aspettiamo le comunicazione ufficiali dei traguardi raggiunti. I risultati che arriveranno saranno ottenuti grazie ad un lavoro di squadra dell’assessore con i tecnici del settore ma anche con gli altri assessorati”. Si è concluso così mercoledì pomeriggio l’intervento dell’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Maria Pozzoli che con il sindaco Augusto Airoldi ha fatto il punto della situazione della ricerca di fondi per la riqualificazione della scuola Rodari nell’ambito della conferenza stampa sul bilancio previsionale.

I 4 milioni persi dall’Amministrazione Airoldi per il mancato rispetto dei termini del bando del Miur vinto della precedente Amministrazione sono ancora inseriti nel previsionale e a spiegare perchè sono stati il primo cittadino e l’assessore.

“Non è ancora arriva la risposta del ministero sulle controdeduzione dell’Amministrazione all’avvio del processo di decadenza del finanziamento Rodari – ha spiegato Airoldi rispondendo ad una domanda dei giornalisti – ma stiamo lavorando a questo nuovo bando. Abbiamo concluso l’iter in anticipo e non più in ritardo come accaduto in passato”.

Ad entrare più nelle specifico proprio il nuovo assessore ai Lavori Pubblici: “Stiamo cercando soluzioni per rispondere alla situazione che si è creata. Abbiamo provveduto a fare tutto il necessario anche in anticipo. Non ci muoviamo con slogan da social ma aspettiamo le comunicazioni ufficiali sui traguardi ottenuti con un lavoro di squadra di assessore con tecnici ma anche di più assessorati”. Un richiamo a quei principi di lavoro di squadra e di fare rete di cui il nuovo esponente della Giunta aveva parlato anche al momento dell’insediamento.

La chiosa è però di Airoldi che rivendica la scelta di non fornire dettagli prima dell’ottenimento del risultato: “Visto che qualcuno lo reclama a gran voce, preciso che appena ci saranno novità, arriverà il secondo video del sindaco“.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn