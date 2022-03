x x

SARONNO – Da qualche anno ormai il centro sociale Telos non è più uno spazio fisico all’interno della città di Saronno ma continua ad essere uno dei protagonisti della vita cittadina. Anche per questo, malgrado gli sgomberi, ogni anno a marzo gli anarchici ne celebrano “il compleanno”. Sono ormai 13 anni che il centro sociale anarchico, partito dall’occupazione di un capannone in via Galli, è attivo in città e anche nel 2022 è previsto un evento per ricordare, come spiegato in passato la ricorrenza, che “il Telos esiste perchè noi esistiamo, perchè è scolpito nella memoria del territorio in cui è esistito”.

Come tradizione è stata fissata la data, sabato 26 marzo, per un evento che, iniziando nel tardo pomeriggio, proseguirà fino a notte con musica ed esibizioni. In passato i “compleanni” hanno visto occupazioni temporanee negli spazi più diversi dai capannoni dell’ex Isotta Fraschini (2020), a quelli dell’ex Cantoni (2018), dall’ex macello di via Gorizia (2015) . Del resto al momento, come tutti gli eventi organizzati dagli anarchici, non è ancora stata resa nota la location che generalmente viene svelata sui social il giorno stesso dell’evento. Non a caso al momento è già disponibile l’evento su Facebook ed un programma di massima.

(foto archivio)

