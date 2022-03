x x

SARONNO – Ha scelto la sua pagina Facebook per raccontare con un pizzico di emozione il suo 25esimo matrimonio celebrato con rito civile che in questo particolare momento storico assume un valore davvero unico.

L’assessore alla Rigenerazione urbana Alessandro Merlotti sabato scorso, 5 marzo, ha unito in matrimonio in Villa Gianetti una coppia ucraina. “Oggi matrimonio n. 25 – ha condiviso sul proprio profilo Facebook – due ragazzi ucraini, una nuova famiglia a Saronno. Ho fatto fatica a trovare le parole, ho augurato il meglio per la loro futura vita insieme, nella speranza di tornare alla normalità al più presto. In un giorno di festa, la preoccupazione e il dolore negli occhi di tutti”.

Diversi i commenti che hanno condiviso con l’assessore gli auguri alla nuova famiglia saronnese e la speranza che la pace torni anche nella loro patria.



