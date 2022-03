x x

SOLARO / LIMBIATE / CARONNO – Incidente col monopattino oggi alle 18 in via Mazzini a Solaro: diciotto anni, il giovane che lo stava utilizzando è caduto a terra, ed è stato medicato direttamente sul posto dall’equipaggio dell’ambulanza della Croce viola subito accorsa assieme ad una pattuglia della polizia locale.

Oggi alle 10 in via 16′ strada a Cesate è stato investito un ciclista: l’uomo, di 75 anni, ha concluso la mattinata all’ospedale di Garbagnate Milanese per essere medicato di non gravi lesioni.

A Limbiate alle 15 in via Fiume oggi è stato investito un pedone, una ragazza di 24 anni soccorsa dall’ambulanza della Croce rossa e trasportata all’ospedale di Sesto San Giovanni, non è grave.

Intanto è finita con il trasporto in ospedale a Saronno per essere medicato di non gravi contusioni la disavventura del ciclista di 80 anni oggi alle 16.15 soccorso dall’ambulanza della Croce azzurra in via Lainate a Caronno Pertusella, dopo essere caduto dalla bicicletta.

