x x

COGLIATE – Lunedì è arrivata la “convocazione d’urgenza” del consiglio comunale per martedì sera: “Un fatto grave e ingiustificato – commentano dalla lista civica di opposizione, Uniti per Cogliate – E’ l’ennesima mancanza di rispetto nei confronti dei consiglieri comunali da parte di un’Amministrazione che non si cura di chi rappresenta i cittadini cogliatesi”.

“Abbiamo valutato positivamente la scelta del Comune di partecipare al bando ministeriale per ottenere finanziamenti sulle progettazioni – fa sapere Vincenzo Di Paolo, capogruppo della lista civica di opposizione – È un’opportunità che risponde alle reali esigenze degli enti locali rispetto alle difficoltà nel programmare le progettazioni. L’Amministrazione presenterà domande per progetti di efficientamento energetico sulle scuole elementari e medie e per una riqualificazione complessiva del centro sportivo”. “Abbiamo chiesto informazioni specifiche rispetto a questi interventi – aggiunge Di Paolo – ci è stato risposto che non si sa ancora cosa si deve fare. L’oggetto del bando riguarda appunto i progetti: ma possibile che non ci sia un’idea già definita di come intervenire? Soprattutto sul centro sportivo, “riqualificazione complessiva” può voler dire tutto e niente. Ci saremmo aspettati qualche informazione in più rispetto a che cosa ha in testa la Giunta”.

(foto di gruppo di Uniti per Cogliate)

10032022