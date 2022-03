x x

I proventi delle vendite saranno destinati a sostenere il popolo ucraino

CARONNO PERTUSELLA – Il birrificio Vetra di viale 5 Giornate a Caronno Pertusella sta avviando la produzione della birra ucraina: ha infatti aderito all’iniziativa, promossa da varie aziende del settore in tutto il pianeta, per continuare a produrre la birra di Kiev e con i proventi sostenere il popolo ucraino durante la guerra: è stata realizzata una birra speciale, e tutti i proventi delle vendite saranno destinati a questo progetto.

Scrivono dalla Vetra:

Siamo parte di un mondo senza frontiere, dove tutti sono uniti dalla stessa grande passione per la birra artigianale.

Abbiamo deciso di preparare la birra di 2085 Brewery, birrificio di Kiev che al momento è stato obbligato a fermare l’attività. Con Mom Brewers aderiamo al progetto RESOLVE, insieme ad altri birrifici in tutto il mondo.

Mentre i ragazzi ucraini aspettano che questo incubo finisca, noi proponiamo la loro birra. Gli aiuti servono adesso, vogliamo contribuire il prima possibile: Resolve è in pre-order ora, e la riceverai non appena confezionata. Il 100% del ricavato andrà a Global Empowerment Mission, associazione no-profit impegnata in azioni di supporto e aiuto umanitario ai combattenti e alle famiglie, che sono rimasti all’interno del paese.

(foto: la lattina della birra ucraina Resolve, sarà prodotta anche a Caronno Pertusella)

La produzione sarà sostenuta dai partner Mr.Malt, ViaLatta canning solutions, Etichette Italiane e Polykeg, che hanno rispettivamente offerto gratuitamente le materie prime, la linea di confezionamento, la stampa delle etichette e i keg.

RESOLVE

Stile: Hoppy Mexican Lager

Alc. 5,3 % Vol.

Una birra leggera e rinfrescante, dal corpo secco e agrumato. Perfetta per dissetarsi nelle calde giornate estive. Ha un sapore eccezionale, caratterizzato da un’amarezza moderata accompagnata da note di lime pronunciate nell’aroma.

