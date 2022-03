x x

LAZZATE – Dopo il divorzio consensuale con Agostino Mastrolonardo, l’Ardor Lazzate (Eccellenza) ha deciso per una scelta interna, affidando la prima squadra a Marco Cesana, già nello staff gialloblù, per condurla a fine stagione.

Questo il comunicato del club: “La società comunica che la guida tecnica della prima squadra viene affidata fino al termine della stagione a mister Marco Cesana, il quale sarà coadiuvato da Riccardo Dell’Oca, Massimiliano Abate e Dennis Cavalletti. L’Ac Ardor Lazzate ringrazia tutto lo staff per la disponibilità dimostrata e augura loro un proficuo lavoro”.

Per l’Ardor Lazzate il prossimo impegno è fissato domenica 13 marzo con la partita casalinga contro i milanesi del Calvairate. Attualmente l’Ardor è a metà classifica con 29 punti, il Calvairate ne ha 28.

