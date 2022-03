x x

SARONNO – In questo periodo di emergenza che sta vivendo la popolazione ucraina, la città di Saronno si è messa a disposizione in vari modi per riuscire a dare una risposta tempestiva ai bisogni che hanno coinvolto anche il nostro territorio. E’ stato creato un gruppo di coordinamento dell’emergenza, guidato dal Comune di Saronno e dalla Caritas cittadina, che hanno cercato di indirizzare le varie realtà a dare un contributo razionale e utile.

“La risposta di solidarietà delle persone di fronte ad una situazione così drammatica è straordinaria – spiegano da Casa di Marta – ma è indispensabile che oltre al sentimento, sia usata la ragione; in questo senso è in corso un lavoro davvero importante di coordinamento delle azioni, in modo che nessuna risorsa sia dispersa o sprecata”.

Casa di Marta, in questo contesto, si è messa a disposizione per la gestione delle donazioni di beni di prima necessità: donazioni in uscita a favore delle persone già accolte (collaborando con altre associazioni) e donazioni in entrata, indirizzando i cittadini a donare ciò di cui c’è realmente necessità.

Il desiderio di inviare aiuti in Ucraina è stato fin dall’inizio condiviso da tantissime persone; si è però deciso di aspettare qualche tempo ad organizzare una raccolta straordinaria sia per seguire le immediate indicazioni che Caritas Ambrosiana ha diffuso (chiedendo di dare la precedenza a donazioni in denaro a favore di realtà “sicure”), sia per essere certi di trovare un riferimento attendibile per l’invio di beni verso il territorio ucraino.

Negli ultimi giorni c’è stato un contatto diretto con il Consolato Ucraino di Milano che ha fornito l’indicazione dei beni maggiormente necessari che potrà inviare in Ucraina; settimana prossima sarà quindi organizzata una raccolta straordinaria secondo le indicazioni.

Casa di Marta chiede a tutte le persone che aderiranno alla raccolta di cercare di essere precisi nel rispettare le indicazioni dei beni, dei giorni e degli orari, per mettere i volontari nella condizione di essere il più possibile tempestivi ed efficienti nello smistamento dei beni e nella preparazione dei pacchi da donare.

