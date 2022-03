x x

CISLAGO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato della parrocchia di Cislago in merito all’iniziativa di vendita delle uova pasquali, in piazza della chiesa Santa Maria Assunta, e della proposta della Caritas ambrosiana in merito agli aiuti economici.

Sabato 12 Marzo dalle 17 alle 19 e domenica 13 dalle 8 fino ad esaurimento, sul sagrato della chiesa in piazza Toti, il Gruppo Missionario propone la vendita di uova pasquali. Il ricavato sarà devoluto interamente alla popolazione ucraina. La Caritas della Polonia, Moldova e Romania, in collaborazione con istituzioni e le Ong locali, sono in prima fila nell’organizzare l’accoglienza e chiedono aiuto per far fronte a tale emergenza. Essendo la situazione molto complessa, sconsigliano fortemente la raccolta di beni, generi alimentari/medicine e altro in quanto non è possibile assicurare il trasporto e la distribuzione degli stessi. Pertanto chi volesse può donare il proprio contributo nell’apposita cassetta in chiesa oppure con boni- fico bancario IBAN IT 27 G030 6909 6061 0000 0127 357 – intestato alla Parrocchia S.Maria As. sunta la quale provvederà all’inoltro alla Caritas Ambrosiana in un unico versamento. E’ importante specificare nella causale Emergenza Ucraina.

(foto archivio: chiesa Santa Maria Assunta)

