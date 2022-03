x x

COGLIATE – I vigili del fuoco di Lazzate, Bovisio Masciago, Seregno e Monza sono intervenuti stasera, venerdì 11 marzo, per l’incendio scoppiato all’interno del Parco Groane. Le fiamme sono partite nella zona del quartiere Villaggio dei Pini.

Dai cittadini che hanno visto il bagliore delle fiamme sono arrivate le chiamate al numero unico delle emergenze che ha portato sul posto oltre ai pompieri anche gli uomini della protezione civile e del Parco Groane.

Ancora una volta il sottobosco secco ha favorito l’avanzata delle fiamme creando non pochi problemi alle operazioni di spegnimento. Il fuoco è arrivato ala fattoria con maneggio presente nella zona.

(foto archivio)

—-

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn