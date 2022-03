x x

SARONNO/SARONNESE – Molti gli appuntamenti anche in questo fine settimana, dall’incontro di questa sera per ricordare la figura dell’ambasciatore Luca Attanasio a Limbiate allo spettacolo teatrale pensato per i più piccoli al Pasta di Saronno domani sera.

Venerdì 11 Marzo

LIMBIATE – Alle 21, nell’aula magna di villa Crivelli – Pusterla in via Monte Grappa 40, incontro culturale dal titolo “Sulla terra del Congo: l’ambasciatore Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’austista Mustapha Milambo: responsabilità solidale e impegno attivo”. Informazioni al sito internet www.comune.limbiate.mb.it.

Sabato 12 Marzo

SARONNO – Alle 20.30, al teatro Giuditta Pasta di via I° Maggio, va in scena lo spettacolo per ragazzi “Peter Pan” di Tonio De Nitto (in foto un momento dello spettacolo). Maggiori informazioni al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

CISLAGO – In occasione della “Giornata internazionale della donna” alle 21, all’auditorium “L’Angolo dell’arte” di via Stazione, va in scena lo spettacolo teatrale “Di sabbia e di vento”. L’ingresso è gratuito e per maggiori informazioni al sito internet www.comune.cislago.va.it.

Domenica 13 Marzo

SARONNO – Alle 16, all’auditorium Aldo Moro di viale Santuario 15, incontro dal titolo “San Giuseppe. L’arte di essere padre” con l’esperto d’arte Luca Frigerio. Maggiori informazioni al sito internet www.associazionemaruti.it.

SARONNO – Alle 16, alla chiesa della prepositurale dei santi Pietro e Paolo in piazza Libertà, incontro dal titolo “Perché cercate tra i morti colui che è vivo? – La speranza nella testimonianza dei genitori di Marco Gallo”.

TURATE – Alle 16.30, all’auditorium sala polifunzionale in via Galilei angolo via Cadorna, va in scena lo spettacolo “A pesca di emozioni” della compagnia “Gli Eccentrici Dadarò”. Informazioni al sito www.glieccentricidadaro.com.

SARONNO – Alle 16.30, al cinema Prealpi, incontro dal titolo “Edilizia popolare” con lo storico dell’arte professor Sergio Beato. Ingresso libero fino ad esaurimento posti, maggiori informazioni al sito www.comune.saronno.va.it.

SARONNO – Alle 16,30, al museo Mils di via don Griffanti 6, il professor Pirovano presenta l’incontro “Il museo etnografico dell’alta Brianza: un museo delle voci, dei gesti e delle culture del territorio” Informazioni al sito internet www.museomils.it.