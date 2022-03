x x

SARONNO – Si conclude oggi l’iniziativa a favore della popolazione ucraina organizzata dell’Itc Zappa di via Grandi.

In condivisione con i rappresentanti degli studenti e dei genitori e in questo momento così buio per l’Europa, l’istituto saronnese di via Grandi ha proposto a tutta la comunità scolastica di sostenere la popolazione Ucraina colpita dalla guerra, aderendo all’iniziativa di raccolta di cibo e beni di prima necessità promossa dalla Protezione civile di Rovello Porro, che curerà anche ritiro e consegna dei prodotti.

Sono richiesti alimentari come pasta, riso, caffè, tè, fette biscottate, merendine, tonno e scatolame non in vetro ma anche beni di prima necessità come pannolini per bambini e assorbenti igienici. La raccolta sarà effettuata entro la giornata del 11 marzo.

“Si ringraziano – conclude la scuola – tutti coloro che vorranno aderire all’iniziativa, sperando che anche il nostro piccolo contributo possa essere un segno di Pace”.

(foto archivio)

