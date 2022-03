x x

SARONNO – Dopo l’anteprima al teatro Pasta Gianfranco Librandi deputato e imprenditore saronnese spiega L’Italia c’è, il nuovo movimento in cui sta mettendo energia e impegno per una nuova visione del domani.

Gianfranco, perchè un nuovo movimento politico riformista e moderato?

“Per due ragioni semplici: la pandemia ha mostrato l’inadeguatezza dei populisti al governo, mentre la guerra russo-ucraina sta mostrando la debolezza dei sovranisti. Né i primi né i secondo possono portare l’Italia e l’Europa fuori dalla crisi e rispondere alle esigenze e alle speranze di cittadini, famiglie, imprese e lavoratori. Serve altro, serve un movimento politico che assomigli il più possibile all’Italia migliore, quella che ha resistito durante la pandemia, quella sognata dai nostri giovani, quella che vuole rendere il mondo un posto più pulito e più giusto di come è”

A queste motivazioni è legata anche la scelta del nome…

“Esatto. Abbiamo chiamato il nostro movimento “L’Italia c’è”: perché l’Italia c’è, ed è meglio di come la raccontano populisti e sovranisti”

Quale sarà il tuo ruolo in questo movimento?

“In questo movimento io non voglio ruoli, voglio solo mettere la mia passione e la mia esperienza al servizio di tanti giovani e nuovi protagonisti”

Un po’ come avvenuto in ambito locale, proprio qui nel nostro territorio…

“Precisamente. Lo abbiamo già fatto alle elezioni comunali di Milano sostenendo Beppe Sala con una lista riformista, così come lo abbiamo fatto a Varese, a Saronno o a Busto: abbiamo messo insieme tutto quello che la pensavano allo stesso modo, abbiamo superato i personalismi e abbiamo dato un progetto ai tanti cittadini che non si rassegnano a far governare gli estremisti. Ecco, credo che sia venuto il momento di farlo anche a livello nazionale. Per questo nasce L’Italia c’è”.

—-

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn