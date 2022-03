x x

GERENZANO / TRADATE – McDonald’s assume in zona: la catena specializzata negli hamburger è alla ricerca di un addetto per il ristorante di via Clerici a Gerenzano (le candidature si ricevono online entro il 26 marzo), stesso discorso per alcuni ristoranti delle immediate vicinanze, a Lainate (candidature entro il 25 marzo) e Garbagnate Milanese (candidature entro il 15 aprile).

Ci sono posizioni “libere” anche a Tradate (candidature entro il 25 marzo), e sempre in zona ad Appiano Gentile (candidature entro il 25 marzo), Lentate sul Seveso (entro il 18 marzo) ed a Varedo (entro 18 marzo). Le posizioni aperte sono tutte per “addetto alla ristorazione” meno che a Cantù dove si cerca un “restaurant manager”.

Cosa cerca McDonald’s – “Approccio multitasking, flessibilità, gestione del tempo e spiccato orientamento al Cliente sono le principali caratteristiche dei nostri crew. Tipicamente l’attività si divide tra cucina e sala ristorante, è prevista una formazione specifica in tutte le posizioni. In cucina, il crew prepara prodotti dalla qualità eccellente, collabora con i colleghi per gestire al meglio le richieste dei Clienti, ha la possibilità di conoscere tutti gli elementi della gestione di una cucina professionale e di un’attività di ristorazione, con elevatissimi standard di sicurezza e qualità. In sala, il crew si occupa di accogliere i clienti e di supportarli ai kiosk nella scelta dei diversi menù e fa sì che il cliente possa vivere un’esperienza piacevole all’interno dei nostri ristoranti” spiegano dalla società.

McDonald’s è una delle più grandi catene di ristorazione nel mondo; in Italia dal 1986, nel nostro Paese è oggi presente con 600 ristoranti e impiega oltre 24.000 persone, il 92% con un contratto stabile, che servono ogni giorno quasi 1 milione di clienti. I ristoranti McDonald’s sono per il 90% gestiti secondo la formula del franchising grazie a 140 imprenditori locali. L’80% degli ingredienti proviene da aziende che si trovano in Italia. Lavorare da McDonald’s vuol dire far parte di una grande squadra formata da oltre 24.000 persone che lavorano con passione ed entusiasmo all’interno di un ambiente stimolante e meritocratico.

(foto: il McDonald’s di Gerenzano)

