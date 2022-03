x x

CARONNO PERTUSELLA – Oggi il comune di Caronno Pertusella aderirà alla campagna “M’illumino di Meno”, lanciata da Caterpillar, Rai Radio 2 e Rai Per il Sociale.

“Il nostro Comune aderisce alla XVIII edizione di “M’illumino di Meno”, la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili promossa da Caterpillar, Rai Radio 2 e Rai per il Sociale. Stasera, venerdì 11 marzo, le luci del nostro Municipio rimarranno spente. Il nostro simbolico silenzio energetico è un messaggio volto a incentivare una radicale transizione energetica.

Il nostro invito alla cittadinanza è quello di ridurre al minimo il proprio consumo energetico, attraverso virtuose abitudini che fanno bene all’ambiente.”

