x x

SARONNO – L’ha afferrata alle spalle mettendole un braccio intorno al collo e mentre lei faticava a respirare e a capacitarsi di cosa le stesse succedendo ha preso il portafoglio dalla borsa e le ha strappato la collana che aveva al collo.

E’ la rapina di cui è stata vittima una 64enne saronnese mercoledì poco dopo l’una. La donna stava rincasando con le borse della spesa quando mentre stava per aprire il cancello si è sentita afferrare alle spalle. “Ho visto un braccio nero davanti a me e poi ho sentito stringermi alla gola. Non riuscito a respirare tra la stretta e la mascherina sul volto. Ero così senza fiato che non riuscivo neanche a liberarmi”. Il rapinatore è stato rapidissimo: ha strappato la collana, ha frugato nella borsetta prendendo il portafoglio e si è allontanato di corsa lungo via Ramazzotti. “Ho visto una sagoma nera posso dire solo che era alto quanto me e indossava un cappuccio”. Il rapinatore è entrato in azione malgrado ci fossero ancora gli ultimi clienti del mercato ed anche alcuni passanti.

La vittima della rapina ha subito contattato i carabinieri sporgendo denuncia e attivandosi per rifare i documenti spariti con il contante che aveva con sè e la carte di credito subito bloccate. Nel bottino del malvivente anche la collana d’argento che aveva al collo. “E’ stato davvero un brutto momento – conclude la saronnese – soprattutto per la sensazione di essere bloccata, di non riuscire a respirare e di capire cosa stesse succedendo”.

—-

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn