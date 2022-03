x x

SOLARO – Aperta dall’8 al 18 marzo e dedicata principalmente agli alunni delle scuole, la mostra Sul filo delle culture, una raccolta di filati originari di ogni parte del mondo sarà aperta e visitabile anche per la cittadinanza nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 marzo nella sala polifunzionale di via San Francesco.

L’evento, organizzato in collaborazione con Cem Mondialità, è stato e sarà accompagnato da una serie di laboratori tessili per ragazzi curati da Alessandra Ferrario e Oriella Stamerra per la realizzazione di un tappeto di carta per le classi oltre che di tessitura ed intreccio.

Domenica 13 marzo dalle 15 alle 16.30 ci sarà la possibilità di visite guidate tra le installazioni, alle 17 invece è in programma la conferenza Tessere il Mondo, un viaggio attraverso un’esperienza che accompagna l’umanità fin dalle sue origini, tra arte, mitologia e letteratura.

La mostra sarà accessibile al pubblico nei giorni di sabato 12 marzo dalle 9.30 alle 12.30 e domenica 13 marzo dalle 15 alle 18.

Per info e prenotazioni è possibile contattare con e-mail [email protected] o telefonicamente 0296984470.

Monica Beretta, assessore all’Educazione: «Il progetto nasce all’Interno del piano di diritto allo studio, ma quando abbiamo visto per la prima volta la mostra abbiamo subito capito quanto potesse interessare anche tanti cittadini e non solo i ragazzi delle scuole e per questo abbiamo deciso di dare la possibilità di visitare l’esposizione anche la cittadinanza e ai bambini non delle scuole di Solaro.

Una parte della mostra è dedicata al tema della pace, ancora più importante in questo periodo storico. Imparare a tessere relazioni di pace significa costruire giorno dopo giorno relazioni durature, legare insieme le storie di ognuno con pazienza senza pregiudizi, per crescere insieme e diventare persone migliori».