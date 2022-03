x x

CARONNO PERTUSELLA – Grande successo per la raccolta di generi di prima necessità lanciata nei giorni scorsi dal Vespa Club Caronno Pertusella.

Scrivono dal direttivo dell’associazione:

Nel ringraziare tutti voi per avere aderito a questa iniziativa vi informiamo che sono stati consegnati 2 furgoni di cibo, medicinali, igiene, coperte. Sono stati imballati emessi su pallet il primo carico ha raggiunto la destinazione. Ora porteremo i vestiti anche ad un altro canale umanitario di Saronno che li farà pervenire in Ucraina e parte saranno destinati a profughi accolti nella nostra zona che chiedono asilo.

Il Consiglio direttivo

Vespa Club Caronno Pertusella

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

11032022