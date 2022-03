x x

SARONNO- Dopo la sconfitta nella partita di esordio del girone Gold, l’ Az Robur Saronno torna in campo per la partita valida per la seconda giornata del girone di Serie C Gold. La partita si giocherà a Saronno al Centro Ronchi, alle 21 oggi sabato 12 marzo contro il Lumezzane. I biancoazzurri devono dare subito una risposta con una vittoria, per non perdere terreno dalla vetta della classifica. Gli ospiti arrivano da una vittoria, la partita si preannuncia molto avvincente ma anche molto complicata per i saronnesi.

Giacomo Rimoldi

