CISLAGO – Venerdì 11 marzo alunni e insegnanti della scuola primaria Giuseppe Mazzini hanno manifestato in piazza Enrico Toti a favore della pace in Ucraina.

Accompagnati da canzoni inneggianti la pace i bambini hanno esposto in piazza manifesti e bandiere, accompagnati anche dai loro disegni.

Erano presenti al corteo anche il sindaco Stefano Calegari, il vicesindaco Romina Codignoni e gli assessori Giampaolo Mazzucchelli e Chiara Broli. La manifestazione ha poi attraversato le vie centrali del paese, scortata dalla polizia locale.

