SARONNO – In autostrada saltano… le patenti: è questo l’esito dei controlli a tappeto che sono stati compiuti ieri sera e la notte scorsa dalla polizia stradale lungo l’Autolaghi A8 ed in particolare nelle aree di servizio, dove agli automobilisti è stato chiesto di sottoporsi all’alcol test. Presente anche una unità cinofila della polizia di Stato di Milano, per controlli antidroga.

Il bilancio dell’iniziativa – in poche ore sono stati sottoposti ad accertamento ben 150 automobilisti – è per 6 di loro è scattato il ritiro della patente, perchè all’alcol test hanno superato il tasso alcolico di 0.8 microgrammi per litro di sangue. Una ragazza di 24 anni, in realtà, ha toccato addirittura 2.42 ed un 40enne originario dell’Ecuador è arrivato a 1.50. E’ pure emerso che si era meso alla guida senza avere mai conseguito la patente.

Sono stati eseguiti anche accertamenti antidroga, in questo caso i controlli (con rilievi sulla saliva) sono stati 39: 4 persone sono risultate positive e sono state denunciatre a piede libero per guida sotto l’effetto di stupefacenti, per tutti si trattava di cannabis.

Il cane antidroga ha individuato inoltre in uno zaino un sacchetto con 0.65 grammi di marijuana. Infine, gli agenti hanno sequestrato un’auto di grossa cilindrata.

12032022