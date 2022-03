x x

CERIANO LAGHETTO – Con la firma dell’altra mattina in Municipio a Ceriano Laghetto, presente Silvia Gabbioneta di Afol Monza e Brianza, “prende definitivamente forma l’accordo di partenariato tra il Comune cerianese e i capofila del “progetto di ricollocazione al lavoro” per il personale coinvolto nella crisi aziendale Gianetti ruote”. Lo annuncia il sindaco, Roberto Crippa. Prosegue Crippa: “Grazie a Regione Lombardia, Provincia di Monza e Brianza ed a tutti gli enti che si sono impegnati in questa iniziativa, ed ai sindacati, con l’obiettivo comune di dare questa opportunita di orientamento e ricollocamento ad un numero rilevante di lavoratori”. Per la formazione degli ex dipendenti Gianetti sono a disposizione 250 mila euro.

Meno di metà di dipendenti della Gianetti Ruote hanno trovato un impiego, in questi mesi, dopo la chiusura estiva dello stabilimento. L’azienda, di proprietà del fondo tedesco Quantum Capital Partner, lo scorso 3 luglio aveva chiuso i battenti licenziando i 152 lavoratori.

Fondata nel 1880 a Saronno la Gianetti ruote ha oggi sede in via Stabilimenti a Ceriano Laghetto dove conta 152 dipendenti. Attualmente produce ruote per camion e per le celebri motociclette della Harley Davidson. E’ di proprietà di un fondo investimenti tedesco, che controlla anche molte altre aziende in svariati settori compreso quello dei giocattoli e del modellismo. E’ ferma dal 3 luglio quando è stata inviata la mail che annunciava lo stop dell’attività nello stabilimento cerianese e l’intenzione di procedere con il licenziamento collettivo.

