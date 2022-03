x x

SARONNO – Un tavolo di lavoro coi dirigenti scolastici saronnesi, appena si avrà la certezza di quanti profughi ucraini resteranno in città, in modo da organizzare al meglio il loro inserimento a scuola. Lo sta organizzando l’assessore all’Istruzione Gabriele Musarò che mercoledì, a latere della conferenza stampa sul bilancio, ha affrontato il tema dell’inserimento scolastico dei minori ucraini arrivati a Saronno a causa della guerra. Una priorità rilanciata anche ieri nel corso del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Territoriale che ha sottolineato come martedì prossimo, tutti gli ambiti scolastici della Regione Lombardia discuteranno le modalità di attuazione di quanto disposto dalla circolare del Ministero dell’Istruzione che dà disposizione sull’accoglienza scolastica degli studenti ucraini.

“I percorsi di inserimento nelle scuole sono importanti quanto l’accoglienza fisica – ha sottolineato il sindaco Augusto Airoldi – Non dobbiamo dimenticare che questi bambini e ragazzi hanno visto e vissuto situazioni molto difficili. E’ importante che riprendono l’attività scolastica utile anche per prevenire eventuali situazione di disagio che potrebbero poi portare ad episodi di bullismo”.

L’assessore Gabriele Musaró ha già anticipato una possibile chiave di lavoro: “In molte scuole saronnesi sono già ben inseriti bimbi ucraini, coinvolgerli nel progetto di accoglienza potrebbe essere non solo un modo per favorire l’integrazione ma anche un’occasione per far nascere qualcosa di positivo dal dramma della guerra. Anche per questo stiamo pensando di organizzare un tavolo di lavoro con dirigenti per gestire al meglio l’ingresso a scuola e fornire tutto l’aiuto necessario a questo importante passaggio”.

Nel frattempo, anche grazie alla call tenuta mercoledì pomeriggio con tutte le realtà del territorio e l’assessore ai Servizi Sociali Ilaria Pagani, si stanno organizzando delle attività pomeridiane per i bimbi, una quarantina, presenti al momento in città. Diverse le proposte a partire dalla disponibilità di Saronno Servizi di organizzare attività in piscina.