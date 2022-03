x x

ROVELLASCA – Rovellasca entra nel circolo esclusivo dei “comuni Rifiuti Free”. I comuni Rifiuti free – solo 623 in tutta Italia su un totale di quasi ottomila comuni – sono quelli che producono annualmente meno di 75 chili a testa di rifiuti da avviare a smaltimento.

Il nostro paese è stato infatti premiato nel corso della cerimonia tenutasi a Milano il 10 marzo, nell’ambito dell’iniziativa “Comuni Ricicloni” di Legambiente. Comuni Ricicloni è un progetto che da quasi trent’anni premia le comunità locali – amministratori e cittadini – che hanno ottenuto i migliori risultati nella gestione dei rifiuti: raccolte differenziate avviate a riciclaggio, ma anche acquisti di beni, opere e servizi in grado di valorizzare i materiali recuperati con la raccolta differenziata. Nel corso del 2020, anno a cui si riferisce il dossier “Ricicloni”, grazie allo sforzo congiunto di tutti i cittadini, il Comune di Rovellasca ha ottenuto la lusinghiera percentuale del 92,4% di rifiuti raccolti in modo differenziato (Dati: Ufficio Ecologia Rovellasca), attestandosi ben al di sopra della media provinciale, pari al 70,1% (Dati: Ispra).

Nel corso degli ultimi anni sono aumentati gli sforzi da parte dell’Amministrazione Comunale per garantire un migliore servizio rifiuti e un più attento rispetto dell’ambiente. La raccolta differenziata a Rovellasca ha conosciuto una progressione costante: si è passati dall’80% registrato nel 2017 all’82,8% del 2019, prima che venisse introdotto il nuovo sistema di raccolta differenziata. Da febbraio 2020, la raccolta di tutte le frazioni differenziate è stata portata a cadenza settimanale, ed è stato introdotto il nuovo mastello personalizzato per la raccolta del rifiuto secco che, grazie al suo microchip, permette di monitorare i quantitativi e la qualità dei rifiuti conferiti, permettendo analisi dettagliate e interventi di correzione puntuali e mirati. Inoltre, sono da poco terminati i lavori di riqualificazione del centro raccolta rifiuti comunale, che l’hanno reso più sicuro, grazie a una nuova recinzione antintrusione, più efficiente e ancora più adatto alle esigenze degli utenti, con il rifacimento dell’area per il conferimento dei rifiuti pericolosi e del manto di asfalto.

Il sindaco Sergio Zauli (foto) commenta così il riconoscimento: “Questo premio ricompensa l’impegno collettivo della nostra comunità e ci spinge a impegnarci ancora di più per ottenere risultati ancora migliori”.

Il vicesindaco Marco Discacciati, assessore all’ecologia, dichiara: “Simili risultati non arrivano nel giro di una notte: per questo ringrazio sentitamente gli uffici comunali che, con il loro lavoro e la loro competenza, ci hanno dato un aiuto fondamentale nel raggiungere questo gratificante risultato”.

