SARONNO – Nasce al Liceo Legnani di Saronno il «Presidio di Legalità»: a inaugurarlo e dargli vita, un gruppo di circa una trentina di ragazzi della scuola che in nome di Rita Atria, a cui è dedicato, si è incontrato per circa due ore al mese volontariamente e in orario extra scolastico per progettare e promuovere iniziative sul territorio sul tema della legalità. Gli studenti hanno deciso di intitolare il presidio alla giovane ragazza, morta suicida a soli 17 anni, in quanto sotto molti aspetti simile a loro: giovane ,studentessa e sensibile alle tematiche dell’antimafia. «E’ un posto sicuro dove tutti possono sentirsi liberi di esprimere la propria opinione», dicono i ragazzi del Presidio. L’idea, maturata nello scorso anno scolastico dalla professoressa Silvia Girola in collaborazione con l’associazione Peppino Impastato e Adriana Castelli,è riuscita a prendere vita grazie all’importante contributo della studentessa Alice Emoli, e del professor Moris Foglia. Fondamentale la disponibilità della dirigenza ad ospitare i volontari dell’associazione e ad aprire le porte della scuola alle attività proposte.

L’inaugurazione ufficiale del presidio sarà sabato 19 marzo alle 16 in via Volonterio 24, nella sede centrale del Liceo. Interverranno: Mario Franco Parabiaghi, dirigente scolastico Liceo Legnani Saronno, Moris Foglia, professore di diritto ed economia Liceo Legnani e responsabile del Presidio, docente responsabile del progetto, Silvia Gissi, educatrice e mediatrice del progetto con Alice Emoli, Camilla La Russa, altri membri del presidio e alcuni studenti del Liceo Legnani impegnati nel progetto di teatro.

Parteciperanno Piera Aiello, ex cognata di Rita Atria e parlamentare. L’onorevole Chiara Braga. I ragazzi presenteranno agli ospiti la figura di Rita Atria e a seguire verrà svelata la targa all’ingresso della scuola. Sarà possibile visitare una mostra allestita per l’occasione.

Chi desiderasse partecipare è pregato di inviare una mail all’indirizzo [email protected]

Green Pass obbligatorio.

