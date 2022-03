x x

SARONNO – Si è conclusa quando il buio era già sceso su Saronno la lunga giornata dei volontari che, in collaborazione con l’associazione Italia Ucraina di Buscate, hanno aiutato a preparare tutto il necessario per il viaggio in Ucraina di 11 pullman che porteranno generi di prima necessità nel paese martoriato dalla guerra e riporteranno in Italia oltre 500 profughi (soprattutto donne e bambini) che saranno ospitati da parenti e amici.

Stamattina con l’aiuto di una trentina di persone arrivate anche da Legnano sono stati preparati in un paio d’ore oltre 600 sacchetti con alimenti per i profughi che saranno riportati in Italia. Il viaggio sarà lungo, oltre venti ore, e sono stati preparati pasti al sacco per grandi e piccoli.

Nel pomeriggio l’attività più impegnativa, svolta anche in questo caso in un capannone di via Milano, con tutti i pullman caricati con prodotti di prima necessità che saranno portati in Ucraina. Sul posto anche alcuni delegati del consolato ucraino che hanno seguito la parte logistica del viaggio.

Impegnati per l’intera giornata i volontari saronnesi della protezione civile cittadina e di Legnano, dell’associazione nazionale carabinieri di Saronno, del gruppo Alpini di Saronno e dell’associazione Arcobaleno Cross Service.

