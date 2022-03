Calcio 1′ cat. B: Esperia Lomazzo imbattibile, Rovellasca agguanta il secondo posto. Vittoria Turate

LOMAZZO – Nel girone B di Prima categoria, arrivato alla 23′ giornata, ennesimo successo della capolista Esperia Lomazzo che in casa si è sbarazzata 3-1 dell’ostico Menaggio. A segno Drago, Bancora e Pozzi; mentre per il Rovellasca 1910 è stata addirittura goleada contro il fanalino di coda Tavernola, è finita 7-1. Per i padroni di casa tripletta di Riolo, in gol anche Di Muro autore di una doppietta, Dell’Occa e D’Agostino; il gol della bandiera degli ospiti è stato realizzato da Piffaretti. Torna a sorridere anche la Salus Turate, in casa vincitrice 3-2 sull’Albate Hf.

Risultati: Ardita-Monnet Xenia 2-3, Esperia Lomazzo-Menaggio 3-1, Guanzatese-Fenegrò 2-1, Portichetto Luisago-Cantù San Paolo 1-1, Montesolaro-Albavilla 0-0, Rovellasca 1910-Tavernola 7-1, Salus Turate-Albate Hf 3-2. Classifica: Esperia Lomazzo 48 punti, Rovellasca 1910 e Ardita 37, Monnet Xenia 35, Menaggio 33, Guanzatese 31, Portichetto Luisago 30, Cantù San Paolo 25, Albate Hf 20, Montesolaro e Albavilla 18, Salus Turate 14, Fenegrò 5, Tavernola 1.

(foto: Dennis D’Agostino, a segno oggi con il Rovellasca 1910)

