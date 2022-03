x x

Partita molto combattuta quella giocata oggi tra il Ceriano e il Pro Novate nello stadio comunale di Ceriano Laghetto in cui la squadra di casa riesce a vincere per 2-1 un agguerrito avversario

La gara viene sbloccata dai padroni di casa che, dopo un paio di azioni da rete, riescono ad andare in vantaggio grazie al goal di Ponzoni che fa partire un tiro con il destro e insacca la palla in rete. Vantaggio che però dura poco visto il pareggio immediato del Pro Novate arrivato grazie alla rete di Salvato.

Primo tempo che finisce dunque 1-1, motivo per il quale nei 45 minuti successivi la squadra ospite attacca molto per trovare il vantaggio ma nonostante l’assedio del Novate, il Ceriano non si perde d’animo e trova il vantaggio con il tiro rasoterra da fuori area di Corti che si piazza all’angolino destro del portiere e porta alla squadra 3 importantissimi punti che li fanno avvicinare al terzo posto.

Dunque ennesima sconfitta per il Pro Novate che, nonostante una grande partita, non riesce a portare a casa nemmeno un punto, importante per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Aldo Falgares

Asd CERIANO LAGHETTO – PRO NOVATE 2-1

ASD CERIANO LAGHETTO: Zucchella, D’Errico, Ponzoni, Merori, De Boni, Menegon, Pascale, Corti, Marone, Ippolito, Campo. A disposizione: Bianchi, Ferrario, Elli, Di Mauro, De Laurentis, Maugeri, Maringoni, Hoxha, Porta. All: Motta.

PRO NOVATE: Ballabio, Spini, Chatha, D’Angelis, Gentilesca, Usari, Reccagni, Ottomano, Mohamed, Salvato, Boniardi. A disposizione: Maina, Calligaris, Grossi, Padaluzzi, Ponzielli, Cassani, Mauro, Pinna. All: Oroso.