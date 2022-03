x x

COMO – Ad aprire la quinta giornata del campionato di ritorno il Misinto che sfida l’Itala. Come possiamo vedere dal risultato è stata una partita equilibrata e priva di colpi di scena. Un primo tempo con le squadre che si studiano senza mai provare a sporcare i guanti dei portieri infatti termina 0-0.Si apre il secondo tempo con gol del Misinto al minuto 9′ un cross dalla fascia da scartare e basta ci pensa il numero 9 Oddo. Il Misinto che dopo il goal gestisce il risultato senza mai rischiare. La partita termina con il risultato di 0-1 per il Misinto.

U.S. ITALA – CGDS CALCIO MISINTO 0-1

U.S. ITALA: Simone, Colombo, Gialdi (27′ st Diongue), Sassi (34′ pt Mirabelli), Brianda, Catelli, Bernasconi, Piva (1′ st Tarantini), Meroni, Zappavigna (9′ st Simbaldi), Ruzzon (40′ st Zucchi). A disposizione Cutrone, Bianchi, Bredice, Scarfo. All. Trunetti.

CGDS CALCIO MISINTO: Bordonali, Spoleti (45′ pt Bertazzoli), Mazzeo, Riva, Anzani, Ceron, Folla (25′ st Baldassarre), Peverelli (9′ st Catini), Oddo, Romeo, Mariniello. A disposizione Ciacco, Guerreschi, Piccoli. All. Vago.

Marcatori:15′ st Oddo(MO)