Calcio 2′ cat.I, pareggio a reti bianche per la Gerenzanese

GERENZANO- Nella 23′ giornata del campionato di Seconda Categoria, nel Girone I, la Gerenzanese affrronta la capolista Veniano in una partita complicata terminata per zero reti a testa.

Il primo tempo del match è stato molto equilibrato con le due squadre che si son studiate a fondo e con una grande prestazione difensiva da parte di entrambe, infatti in questa fase del match non vi è stata alcuna occasione significativa.

Nel secondo tempo, invece, la partita si è accesa con la Gerenzanese che spinge sull’acceleratore e cerca prima la rete con il solito Di Lio che al 55′ prova il tiro, ma viene bloccato dalla parata di Di Marco. Subito dopo al 62′ ci prova Rampoldi di testa ma colpisce la traversa. All’80’ ancora Di Lio che questa volta colpisce di testa con il pallone che termina fuori di poco. Il Veniano nei minuti di recupero tenta il colpaccio con una punizione che però Girola riesce a bloccare.



Pareggio molto importante per la Gerenzanese contro la capolista ancora imbattuta nel campionato, proseguendo così la striscia di 5 risultati utili consecutivi. La squadra di Mister Pignatiello rimane al 4′ posto a +1 sul Novedrate. Veniano che invece mantiene saldo il primo posto in classifica.



Gerenzanese-Cdg Veniano 0-0

GERENZANESE: Girola, Daga (26′ s.t. Zaffaroni), Restelli, Rimoldi (10′ s.t. Longoni), Franchi, Gambino, Spitaleri (21′ s.t. Iacolare), Donadel, Di Lio, Quici, Rampoldi (36′ s.t. Sponsale). A disp: Salvadore, Forliano, Crespi, Langue, Sala.

ALL. Pignatiello.

CDG VENIANO: Di Marco, Corti, Seydi, Ronchetti, Girola, Candolini (13′ p.t. Marinoni (25 ‘s.t. Monteleone)), Di Noto (21′ s.t. Colombo), Greco, Marzella, Pozzobon, Sanfilippo (14′ s.t. Pellicorio (36’ s.t. Rodigari)). A disp: Martinelli, Cattaneo, Borghi.

ALL. Porro.