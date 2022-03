x x

UBOLDO – E’ finita 1-1 la partita odierna che ha visto i padroni di casa della Pro Juventute pareggiare contro l’Arnate.

I ragazzi di Uboldo partono subito bene creando molto gioco e procurandosi un rigore per un fallo di mano in area avversaria, ci pensa Geron a trasformarlo portando così il risultato sul’1-0.

Il vantaggio però non è destinato a durare molto: l’arbitro fischia un fallo a Gallo nell’area della Pro Juventute mandando l’Arnate dagli 11 metri.

Caruana cerca di imporsi ma il rigore viene trasformato dagli ospiti che riportano il risultato sulla parità.

Nel secondo tempo la Pro Juventute sembra nervosa e si divora per due volte il gol del possibile vantaggio con Lauria che a pochi minuti dallo scadere colpisce sfortunatamente la traversa.

Il triplice fischio condanna la Pro Juventute ad un pareggio che sa di sconfitta per le occasioni e per la prestazione messa in campo, bravi a crederci fino in fondo ma spesso sfortunati anche per il legno colpito nel finale.

Alessio Cattaneo

Pro Juventute – Arnate 1-1

PRO JUVENTUTE: Caruana, Pittalis, Gallo, Geron S., Ceriani, Venegoni, Regalati, Lonetto, Secchieri (33′ st Ferrario), Geron M., Panaia (17′ st Lauria). All. Colombo.

ARNATE: Luoni, Agostini, Guenzani, Pavesi (1′ st Berildi), Bidoglio, Cavallero, Castiglia (23′ st Cirillo), Cattaneo, Bazzoni, Beraldo (44′ st Tenani), Longinotti. All. Giudici.