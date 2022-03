x x

CESATE – Passo falso casalingo oggi pomeriggio, allo stadio di via Dante, per il Sc United, la realtà calcistica di Saronno e Cesate: la formazione di casa ha perso infatti 3-1 contro la Victor Rho. Una sfida diretta per le zone alte della graduatoria, con l’United che vede allontanarsi la vetta, ferma al terzo posto ed avvicinata proprio dalla Victor, che è quarta ora con un solo punto di distacco. Per lo United oggi a segno Mari.

Risultati 23′ giornata: Leone XXIII-Atletico Milano Dragons 4-3, Novatese-Pero 1-4, Sc United-Victor Rho 1-3, San Giuseppe-Cassina Nuova 1-1, Vercellese-Ardor Bollate 1-1, Visconti-Osal Novate 2-1, ha riposato Partizan Bonola. Classifica: Cassina Nuova 38 punti, Osal Novate 36, Sc United 35, Victor Rho 33, Pero 28, Novatese, Ardor Bollate e Partizan Bonola 24, Vercellese 23, Leone XXIII 20, San Giuseppe Arese 10, Visconti 8, Atletico Milano Dragons 0.

(foto di gruppo per lo Sc United)

13032022