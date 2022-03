x x

LAINATE – Oggi si è disputata la partita di terza categoria di Legnano tra la Cogliatese e Oratorio Lainate Ragazzi. L’incontro non è stato particolarmente emozionante, soprattutto per le poche azioni salienti che le squadre sono riuscite a creare, ma al 41esimo arriva il gol per l’Oratorio Lainate con il numero 10 Casè e ne arriva altro inizio della ripresa sempre dell’impalcabile Casè. La Cogliatese non riesce a rispondere così la partita e le emozioni finiscono qui ed infatti il risultato non cambia più fino al triplice fischio.

Andrea Sorrentino

Cogliatese – Oratorio Lainate Ragazzi 0-2

COGLIATESE: Schiatti, Pastore, Roncalli( st Marcolongo), Manno, Chiari( st Ventrella), Saleri, Zappa( st Pecin), Murari( st Balestrini), Zampieri( st Messina), Cimnaghi, Celotti, Casartelli, Amadio, Marcolongo, Messina, Ventrella, Bolis, Balestrini, Pecin, Pascale. Allenatore: Basilico Mario.

ORATORIO LAINATE RAGAZZI: Boron, Borborino, Giacomazzo, Martelli( st Serighelli), Pandini ( st Giussani), Tagliabue ( st Ravaro), Tresoldi, Salvato, Scaratti ( st Andreola), Case, Zanotto, Martini, Giussani, Pasini, Rossi, Murru, Andreola, Serighelli, Ravaro( st Franco), Franco. Allenatore: Rusconi

Marcatori: Casè