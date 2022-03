x x

LIMBIATE – Finisce pari il derby di Terza categoria fra Dal Pozzo e Amor sportiva. Dal Pozzo in magli amaranto e completo bianco, Amor in maglia arancione e completo nero. Queste le scelte di mister di casa, Borgatti: Barzanò, Osculati, Carenza, Daga, Algeri, Sartorio, Schembri, Riccardi, Dezio, Borgatti, Raphael. A disposizione: Arrighi, Borghi, Defendenti, La Mura, Nardo.

Passa al 38′ l’Amor sugli sviluppi di un calcio di punizione; il pari dei locali arriva al 23′: calcio d’angolo con palla per Algieri che insacca, scatenando l’entusiasmo del sempre numerosissimo pubblico della squadra di casa.

Dal Pozzo-Amor sportiva 1-1

Airoldi Origgio sconfitta

Ancora un passo falso per l’Airoldi Origgio, sconfitta 2-1 in trasferta contro il San Vittore. Agli origgesi non è bastata la rete di Souaf.

Risultati e classifica

Risultati 20′ giornata: Cogliatese-Oratorio Lainate Ragazzi 0-2, Limbiate-Rescaldinese 1-1, Rescalda-Legnarello 1-4, San Vittore Olona-Airoldi Origgio 2-1, Union Oratori Castellanza-Legnanese 0-5, Dal Pozzo-Amor sportiva 1-1. Classifica: Oratorio Lainate Ragazzi 43 punti, Limbiate 36, Cogliatese 30, Legnanese 28, Union Oratori Castellanza 27, Dal Pozzo 22, Legnarello 20, Amor sportiva 19, San Vittore Olona 18, Airoldi Origgio 11, Rescalda 10, Rescaldinese 9.

(foto: saluto finale dei giocatori del Dal Pozzo ai loro tifosi presenti in tribuna al centro sportivo di Limbiate dove è stata giocata la partita)

13032022