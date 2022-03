x x

VENEGONO SUPERIORE – In uno dei derby del campionato d’Eccellenza, allo stadio di casa a Venegono Superiore la Varesina non si è lasciata sfuggire di incassare i tre punti per restare saldamente in vetta alla classifica.

Apre le marcature Late dopo dieci minuti, su assist dalla sinistra di Tripoli. Il raddoppio giunge al 37′: Kate appostato in area va di nuovo a segno sugli sviluppi di una rimessa laterale.

Varesina-Vergiatese 2-0

VARESINA: Spadavecchia, Nejmi, Zefi (1′ st Gottardi), Mira, Sarr (43′ st Deodato), Tripoli, García (27′ pt Scaramuzza e dal 36′ st Bernardi), Bellacci (16′ st Donizetti), Gregov, Schieppati, Kate. A disposizione Maiocchi, Essan, Grasso, Tomasini. All. Spilli.

VERGIATESE: Russo, Crispo, El Fiki (29′ pt Bruni), Dal Santo, Parini, Lucarino, Pandiani, Mhaimer (36′ st Marcaletti), Pedergnana, Mattea (43′ st Mondoni), Broggi (1′ st Becerri). A disposizione Pancini, Resmini, Rando, Viganotti, Scampini. All. Crucitti.

Arbitro: Pelaia di Pavia.

Marcatore: 10′ pt e 37′ st Kate (Va).

