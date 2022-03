x x

CASSANO MAGNAGO – “Partita tosta contro una ottima squadra come il Saronno che meritatamente si trova nelle zone alte della graduatoria: è stata una guerra, come ce l’aspettavamo. Incontro tutto sommato equilibrato, non come dice la classifica”: fra i migliori in campo, il capitano dell’Union Villa Cassano, Edoardo Paroni, analizza l’incontro di questo pomeriggio, perso in casa contro i biancocelesti.

“Noi abbiamo cercato di metterli in difficoltà ma non era semplice. La classifica non è buona ma l’atmosfera ed il nostro spirito sì, sappiamo che la situazione è difficile e dobbiamo raccogliere punti” conclude il capitano.

Su ilSaronno anche la cronaca play by play dell’incontro vinto 1-0 dal Fbc Saronno grazie alla rete di Caruso, sugli sviluppi di un calcio di punizione, nel secondo tempo della gara. Risultato che ha spinto l’Union Villa all’ultimo posto della classifica, mentre il Saronno torna a vedere le zone alte della graduatoria, è quinto parimerito con la Besnatese.

