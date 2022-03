Calcio Union Villa-Fbc Saronno, Caruso segna il gol partita e analizza la gara

x x

CASSANO MAGNAGO – “E’ stata una partita bruttina, e difficile: l’Union Villa Cassano, giustamente, non si è tirato indietro su nessun pallone, e quindi non è stata affatto una vittoria semplice!” Con il suo gol Davide Caruso, elemento d’esperienza degli “amaretti”, ha però consentito al Fbc Saronno di incassare i tre punti, ed è lui che alla fine analizza il confronto, un “testa-coda” dunque rivelatosi più complicato del previsto.

I saronnesi hanno proposto, com Gianpaolo Chiodini nuovo allenatore in panchina, un nuovo modulo di gioco: “Abbiamo giocato con un classico 4-4-2 – ricorda Caruso – Il nuovo mister è arrivato in settimana e con lui per ora ci sono stati solo pochi allenamenti; col tempo sicuramente valuterà eventuali diverse soluzioni tattiche. Ha pensato soprattutto a motivare la squadra ed a cercare una reazione”. I biancocelesti, infatti, venivano da tre sconfitte consecutive.

Su ilSaronno l’intervista anche al capitano dell’Union Villa Cassano, Edoardo Paroni; e la cronaca play by play del match della domenica pomeriggio.

