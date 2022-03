x x

ROVELLASCA – “Al momento dieci cittadini ucraini sono già arrivati a Rovellasca e altri ne sono previsti in arrivo, si chiede alla popolazione che intende partecipare al progetto di ospitalità di comunicare la propria disponibilità ad accogliere dei cittadini ucraini nelle proprie abitazioni – sono mamme e bambini per la maggior parte – al seguente indirizzo email dell’assessore ai Servizi sociali Alessandra Morandin: [email protected] oppure direttamente alla parrocchia di San Pietro e Paolo in persona di don Natalino Pedrana”. A fare il punto sull’accoglienza in paese è il sindaco, Sergio Zauli.

Incontro per raccogliere la disponibilità di chi può ospitare

Per aiutare l’organizzazione logistica, nelle comunicazioni, si prega di fornire indirizzo email, numero di telefono di riferimento e composizione della famiglia (stante l’inserimento di minori), locali e spazi disponibili in via indipendente o in condivisione con la famiglia ospitante e i suoi componenti e, in via indicativa, tempo di disponibilità degli alloggi. A tal fine si terrà mercoledì 16 marzo alle 21, all’oratorio, un primo incontro dedicato alle famiglie ospitanti e che intendono partecipare al progetto di ospitalità.

(foto: il sindaco di Rovellasca, Sergio Zauli)

13032022