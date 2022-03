x x

LAZZATE – E‘ stato visto e sentito anche da molti abitanti della periferia nord di Saronno, sabato sera: il riferimento va all’elisoccorso che è planato sulla zona e quindi atterrato in via Fratelli Rosselli di Lazzate per soccorrere un giovane motociclista, rimasto ferito quando il suo mezzo è uscito di strada.

Sul posto sono accorse le pattuglie dei carabinieri ed è arrivata l’ambulanza ma viste le condizioni del giovane, di 16 anni, è stato chiesto anche il supporto dell’elicottero, arrivato da Milano. Sul luogo del sinistro, avvenuto alle 19, anche l’ambulanza della Croce rossa di Lomazzo e l’auto-infermieristica arrivata da Misinto. Il paziente è stato trasportato all’ospedale Niguarda di Milano, in condizioni giudicate gravi.

I militari dell’Arma hanno eseguito i rilievi dell’incidente e sono in corso gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica di quel che è accaduto.

(foto archivio: elisoccorso in azione in orario notturno, nella zona)

