Le 2 nuove torri di Saronno? Merlotti: “Stiamo valutando coi legali eventuali aggiustamenti”

SARONNO – “Non mi sottraggo alla provocazione sul tema dell’altezza di questo edificio (quello in costruzione in via Bossi ndr) ma anche di altri che sono in fase di progetto e di cui presto vedremo l’edificazione. Mi riferisco, e anche qui senza nascondere quali sono gli esempi, la torre di via Genova piuttosto che alla torre che verrà sull’angolo di via Balaguer e via Varese”.

Così l’assessore alla Rigenerazione urbana Alessandro Merlotti ha risposto ieri mattina alla domanda di Gianni Branca ed Angelo Volpi durante l’intervista a Radiorizzonti. Tutto è partito da una domanda sull’impatto del nuovo grattacielo di via Bossi sul quartiere a cui Merlotti ha risposto: “Non sono in grado di dire se il nuovo edificio sarà un corpo estraneo all’interno del quartiere, perchè è una valutazione anche discrezionale da un certo punto di vista”.

Ma come detto Merlotti ha approfondito il tema dei grattacieli/torri quindi quello dell’altezza di alcuni edifici in fase di progettazione in città. “Stiamo valutando a livello di Amministrazione con il supporto di pareri legali quelle che possono essere gli eventuali aggiustamenti, interpretazioni legittime e fedeli della norma per capire quali sono i limiti entro i quali si può applicare un’altezza come quella proposta dagli operatori e dagli progettisti”.

