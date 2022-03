x x

SARONNO – Grazie all’impegno di Anpi una famiglia Ucraina ha potuto trovare rifugio a Saronno. A raccontare il lieto fine è Ester De Tomasi presidente provinciale Anpi di Varese. “Un lieto fine possibile grazie a due intensi giorni di collaborazione e lavoro, grazie a Giovanni Bloisi, presidente sezione Varano Borghi lago di Comabbio, grazie a Claudio Castiglioni, presidente Anpi Saronno e vice Presidente provinciale, grazie a una signora di Saronno che ha messo a disposizione due stanze”.

Ad aumentare la difficoltà il fatto che “mamma Irina che ha una bimba di quattro anni è in attesa di un bimbo e partorirà tra pochi giorni”.

“Ora hanno un tetto sulla testa ma hanno bisogno di tutto – spiega la presidente – L’assessorato sociale di Saronno si sta occupando dell’aspetto sanitario. Si chiede pertanto a chi lo desidera, un contributo di solidarietà”.

A tale proposito, si mette a disposizione l’Iban del Comitato provinciale. IBAN IT90K0503450410000000011592

intestato a Associazione Nazionale Partigiani d’Italia Comitato Provinciale di Varese Viale Belforte 165 21100 Varese

Causale: Contributo di solidarietà

Giovanni Bloisi, si assume la responsabilità di gestire gli eventuali contributi per le prime necessità della famiglia.

“Chiediamo chiunque fosse a conoscenza di famiglie che mettono a disposizione locali per l’accoglienza – conclude De Tomasi – Faremo da tramite con Saronno che sta organizzando un viaggio per andare a recuperare profughi di guerra ammassati al confine”.

