SARONNO – “Vogliamo far crescere la nostra realtà ma soprattutto potenziare i nostri servizi per la città”. E’ l’appello di Dino Gallo, numero uno di Arcobaleno cross service che lancia una raccolta fondi per dotare il sodalizio di una nuova ambulanza.

Ma facciamo un passo indietro. Arcobaleno Cross Service è una nuova realtà onlus di Saronno che offre servizi di accompagnamento sanitario. Nel dettaglio si occupa di trasporto di disabili dal domicilio all’ospedale o agli ambulatori medici, dimissioni dei pazienti dall’ospedale al loro domicilio, trasporto dializzati dal domicilio all’ospedale, accompagnamento pazienti, trasporti oncologici, servizio trasporto provette e servizio di consegna di medicinali a domicilio.

A crearla Dino Gallo con una dedica speciale per i dieci anni della morte del padre, Aldo che ” tanto ha fatto per la città e per il quartiere Matteotti”.

In questi primi mesi l’attività è andata bene tanto che il gruppo ha deciso di investire in un nuovo mezzo. Per chi volesse donare è possibile utilizzare l’Iban IT56 P 05034 50522 000000009389 intestato ad Arcobaleno Cross Service Saronno.

Per contattare l’associazione è possibile chiamare il 3516829890 oppure inviare una mail a [email protected]

