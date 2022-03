x x

SARONNO – E’ vero che di giorno spenta è mimetizzata tra i rami degli alberi ma di notte e ben visibile tanto che a più riprese i residenti ne hanno condiviso immagini sui social segnalando come fosse rimasta lì dalle feste di Natale. A niente è valsa neanche la segnalazione su Municipium (l’app comunale) effettuata da una saronnese che risulta “chiusa” malgrado la luminaria natalizia con la scritta auguri continui a fare bella mostra di sè in via Amendola al quartiere Matteotti.

foto condivisa su Sei di Saronno se a fine gennaio

Quest’anno le luminarie di Natale sono state una Via Crucis per Saronno: prima il ritardo, poi la querelle con l’azienda e infine a metà dicembre l’installazione di quelle artistiche (cubi e medaglioni) e di quelle classiche per le vie del centro. C’è stata poi la novità voluta dall’Amministrazione ossia l’installazione di alcune luminarie nei quartieri: un’insegna luminosa con l’elegante scritta “Auguri”. Anche qui però i problemi non sono mancati se si considera che mentre i fili di lampadine sono sparite dopo l’Epifania in centro quella in via Piave è stata tolta a fine gennaio, quella in via Varese ad inizio febbraio (dopo un articolo di segnalazione de ilSaronno) e quella del Matteotti è ancora lì.

la foto condivisa qualche giorno fa sul gruppo facebook “Sei di Saronno se”

Negli ultimi giorni l’ennesima segnalazione sul gruppo Facebook “Sei di Saronno se” con la foto e tanti commenti di saronnesi tra chi ironizza “gli auguri tutto l’anno”, chi si chiede il costo “visto gli aumenti in bolletta” e chi lo considera un auspicio per questi tempi così difficile. E chissà che con l’arrivo della Pasqua non finisca anche la Via Crucis delle luminarie di Natale.

(foto: alcuni scatti condivisi sulla pagina Facebook Sei di Saronno se…)