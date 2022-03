Solaro, oggi pet therapy alla Polveriera

x x

SOLARO – Sino alle 18 di oggi l’appuntamento con la formazione per la “Pet therapy” al Parco delle Groane con il corso per avere presto dei nuovi “coadiutori” del cane. “Perché il rapporto con il cane, lo sappiamo, può rappresentare amicizia, sollievo, gioco, ma anche una vera e propria terapia. L’impiego degli animali in vari ambiti terapeutici determina non solo una migliore risposta del paziente, ma spesso concorre alla riduzione dei farmaci, con ulteriori vantaggi nella qualità della vita” rilevano dall’ente parco.

I coadiutori formati al Parco delle Groane sono certificati secondo le linee guida nazionali per gli interventi assistiti con animali del Ministero della Salute.

L’iniziativa si svolge alla sede del parco, all’ex Polveriera di via Della Polveriera 2 a Solaro. Il corso nel suo insieme prevede 120 ore di formazione, con 72 lezioni “frontali”, 32 ore di esperienza pratica e 16 ore di visite guidate. L’esame finale per i partecipanti è in programma il 28 maggio.

(foto archivio: precedente evento al centro della ex Polveriera di Solaro)

