Caronno Pertusella cerca alloggi per i profughi ucraini

CARONNO PERTUSELLA – Il Comune cerca appartamenti per i profughi ucraini. Si legge infatti in un comunicato dell’Amministrazione civica: “Il nostro Comune ricerca alloggi in via transitoria per i rifugiati ucraini. Il Comune si fa garante della sottoscrizione dei contratti e il pagamento delle spese“. Si pensa ad una formula di contratto che copra, intanto, il periodo fra marzo e dicembre 2022.

Chi fosse interessato e disponibile si può rivolgere al palazzo comunale per tutti i dettagli, oppure inviare una email a [email protected]

(foto archivio: il palazzo comunale di Caronno Pertusella)

14032022