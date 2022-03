x x

SARONNO – Sono le commissioni consiliari il nuovo terreno di scontro tra maggioranza ed opposizione. A rendere pubblico il nodo è una nota congiunta del centrodestra saronnese firmata da Raffaele Fagioli (Lega), Gianpietro Guaglianone (FdI) e Agostino De Marco (Fi) che rimarcano l’impegno dei propri delegati e stigmatizzano il tentativo della maggioranza di forzare il regolamento.

Al centro della vicenda i posti di presidenti lasciati vuoti da Obiettivo Saronno. Dopo le dimissioni di Lorenzo Puzziferri, Cristiana Dho e Luca Amadio le minoranze spiegano che, in base alla norma, la guida delle commissioni spetti ai vicepresidenti visto che non è normato in nessun modo le dimissioni del presidente ne tantomeno la rielezione. Un’occasione quella dei vicepresidenti di utilizzare questi spazi di confronto e di lavoro e rilanciare temi “su cui l’amministrazione non ha brillato” e in cui “commissioni e vicepresidenti potrebbero diventare uno stimolo”

Ecco la nota congiunta

I vicepresidenti delle commissioni miste M6 Commercio e attività produttive, M9 Istruzione e Politiche giovanili, M10 Sport e Benessere sono chiamati a sostituire i dimissionari presidenti, secondo quanto previsto dal regolamento delle commissioni.

I vicepresidenti, nominati in quota centrodestra quali rappresentanti della minoranza in consiglio, assolveranno alle responsabilità connesse al loro ruolo nell’interesse della città e del consiglio comunale.

I settori interessati, ovvero commercio, sport e giovani, sono settori nei quali l’amministrazione non ha brillato fino ad oggi; i vicepresidenti vogliono essere da stimolo per gli assessori competenti.

Si evidenzia l’ennesimo scivolone dell’amministrazione che ha istituito e approvato le regole delle commissioni che oggi pensa di reinterpretare a proprio uso e consumo dopo l’abbandono dei rappresentanti di Obiettivo Saronno. Chiedere ai vicepresidenti di convocare le commissioni per l’elezione dei nuovi presidenti di maggioranza è una forzatura: il regolamento istitutivo non preveda né la casistica delle dimissioni e tanto meno la rielezione di un presidente.

In bocca al lupo a Riccardo Guzzetti, Pasqualino Cao e Marina Ceriani per questa stimolante avventura.

