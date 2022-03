x x

SARONNO – Un nuovo successo del comando di polizia locale di piazza Repubblica: una nuova sfida, come può essere conquistare l’attenzione degli adolescenti, vinta grazie a tanta disponibilità, competenza e all’innato talento dell’ormai celebre vigile Ciro.

Nelle ultime settimane il comando di polizia locale di piazza Repubblica ha organizzato all’istituto Ipsia Antonio Parma di via Mantegazza un percorso di educazione stradale organizzato con il docente Alessandro Secondino.

Si tratta di un percorso realizzato nell’ambito delle ore di educazione civica e destinato alle 7 classi prime dell’istituto. Un totale di 180 ragazzi che hanno partecipato a due incontri con l’agente Ciro Crivellaro.

Un progetto nuovo per la città di Saronno, in cui ha creduto molto il dirigente scolastico Alberto Ranco e il comando di polizia locale guidato prima dal comandate Giuseppe Sala ora da Claudio Borsani, e che visti i buon risultati si potrebbe non solo ripetersi nell’istituto ma anche esportare in altre realtà del polo scolastico saronnese e non solo.

In sostanza l’agente, già amatissimo dai bimbi di materne ed elementari, ha ricalibrato la lezione con il materiale fornito dal docente realizzando due interventi ad hoc per gli studenti di prima superiore. i temi hanno spaziato dal codice della strada, alla patente, dal comportamento del pedone, alle norme per chi si sposta con il ciclomotore. E non sono mancate informazioni sull’uso dei monopattini. Vincente oltre ai contenuti anche l’approccio con cui l’agente che ha saputo istaurare un buon rapporto coi ragazzi che non hanno lesinato domande e richieste.

Un vero successo, dimostrato dalla grande attenzione degli studenti durante gli incontri, merito della lungimiranza e della produttiva collaborazione tra istituto scolastico Ipsia Parma che ha ideato il progetto e il comando di polizia locale di Saronno che si detto a subito disponibile a concretizzarlo.

